Додон: Спустя годы язык Пушкина остается для Молдовы гарантом взаимопонимания народов и культур

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Глава государства поздравил народы России и Молдовы с 220-летием великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, чья жизнь и творчество были тесно связаны с нашей страной.

На своей странице в соцсети Игорь Додон отметил, что именно на молдавской земле Пушкин создал целый ряд своих произведений и что именно в Кишинёве он начал писать роман «Евгений Онегин». Здесь он встречался с классиками молдавской литературы, в том числе с Константином Негруцци, который перевел многие его произведения на молдавский язык.

– Спустя годы язык Пушкина остается для многонационального народа Молдовы гарантом взаимопонимания народов и культур, мира и согласия, проводником российской науки, образования и культуры на молдавской земле, – подчеркнул президент.