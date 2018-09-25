Додон: Спешка со сменой двух министров – провокация против президента и ПСРМ (ВИДЕО)

Спешка со сменой двух министров в преддверии очередных парламентских выборов – это не что иное, как провокация, направленная против президента страны и поддерживающей его Партии социалистов.

Такое мнение в ходе прямой линии на телеканале Accent TV выразил глава государства Игорь Додон. Он отметил, что смена министров, которые всего несколько месяцев назад были назначены самой же правящей Демпартией, выглядит очень странно, и пояснил смысл этой провокации.

– Если бы я утвердил кандидатуры новых министров, то сказали бы, что Додон “в связке” с демократами и Плахотнюком. Если же мы сейчас выведем народ на улицы и допустим ошибку, то наши оппоненты используют это против нас. Они могут найти повод, – а они это умеют, – и запретить Партии социалистов участвовать в выборах, и тогда мы останемся без единого шанса победить проевропейскую власть. Расчет был на то, что мы будем более эмоциональными. Но мы еще раз показали, что не идем на поводу у Демпартии, не намерены поддаваться прессингу и шантажу, – подчеркнул глава государства.

Додон отметил, что не имеет ничего против сотрудничества всех ветвей власти страны, и рассказал, что предложил премьер-министру обсудить другие, более подходящие по профессиональным критериям кандидатуры.

– Но они поступили как обычно – решили, что самые главные в стране и отстранили президента через Конституционный суд. Им не нужен президент, они уже заговорили об упразднении института президента. Давайте тогда упраздним парламент, правительство и все рычаги власти передадим в офис партии, сделаем монархию с передачей титула по наследству. Но президента избрал народ прямым голосованием – это более 800 тысяч человек, а за председателя парламента – несколько десятков депутатов, голосовавших коньюнктурно, – заметил Додон.

Он рассказал также, что большинство медработников высказываются категорически против назначения Сильвии Раду министром здравоохранения. По их мнению, недопустимо назначение на этот пост человека, не являющегося специалистом в данной области.

– Мне поступила информация, что несколько тысяч медработников написали заявления об увольнении из больниц. Если это произойдет, то это будет катастрофа, – сказал Додон.

Глава государства отметил также, что осознанно не подписывал указы о назначении сомнительных министров, даже понимая, что будет отстранен по решению КС. При этом Додон подчеркнул, что такая процедура незаконна.

– Нигде в мире такого нет. И эти, которые до сих пор называли себя проевропейцами, создают прецеденты, опасные и для других стран. Недавно я общался с послами, и все в шоке: ведь там тоже может найтись тот, кто скажет – вот в Молдове такое было, почему не можем и мы? – сказал Додон.

Опасен такой прецедент, по мнению президента, и для Молдовы.

– Через несколько лет этой власти не будет – и как потом возвращать все в законное поле? Как быть с решениями КС с 2013 года? Я общался с бывшими главами КС, и они говорят, что такого бардака в Молдове не было, они плюют на Конституцию. Всё это придется шаг за шагом возвращать в нормальное русло, – отметил глава государства.

Додон выразил уверенность, что народ Молдовы поддерживает его решение не подписывать указы о назначении этих двух министров – сельского хозяйства и здравоохранения.