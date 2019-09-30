Додон: Спектаклями мы не добьемся никакого прогресса в разрешении приднестровского конфликта

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Визит президента Молдовы в США завершился. Ключевым его событием стало выступление главы нашего государства с трибуны Генеральной ассамблеи ООН. Это был первый подобный случай в истории нашей страны, когда речь официального лица Республики Молдова с трибуны ООН так продвигалась и обсуждалась в обществе. Кроме того, в своем выступлении Игорь Додон представлял всех молдаван и не делил их по геополитическим категориям.

Об этом сам глава государства заявил в интервью порталу “Трибуна”.

– В последние годы вы помните, что молдавские чиновники представляли на трибуне ООН только часть общества, определенную категорию избирателей, продвигали вопросы, связанные с геополитической борьбой, только для того, чтобы провести политическое шоу и привлечь внимание определенной партии международного сообщества. И я хочу напомнить вам, что даже некоторые из сегодняшних депутатов блока “ACUM” говорили в прошлом году, что тот факт, что бывшее правительство выступало с речами, в том числе в ООН, на тему вывода иностранных войск, – это просто пыль в глаза и пиар-акции, но сегодня они противоречат сами себе, – сказал он.

По мнению главы государства, “есть действительно много важных тем, которые мы должны продвигать с таких международных трибун, но в то же время у нас есть много дел, которые мы должны сделать в отношении наших международных партнеров, без попытки начать новые конфликты с некоторыми из них, но попытаться разрешить их путем диалога и конструктивного подхода”. Тема Приднестровья во всех ее аспектах стоит на нашей повестке дня и обсуждается со всеми внешними партнерами, включая Российскую Федерацию,отметил он. Впервые после многих лет начинают осуществляться определенные шаги, а именно, инициатива, недавно объявленная в Кишиневе российским министром обороны, о возобновлении уничтожения хранящихся в Приднестровье боеприпасов. Далее может появиться и другой прогресс в этой области, но прежде всего мы все должны обсудить внутри и вместе определить, какой подход является наилучшим, чтобы у нас был одобренный всеми стратегический план по этой теме, добавил президент.

– Я лично считаю, что вскоре мы можем увидеть некоторые возможности для продвижения в вопросе политического урегулирования приднестровского конфликта, в том числе благодаря внутриполитическому консенсусу, но также и при консенсусной поддержке основных геополитических сил. Чтобы сделать это, мы должны проводить меньше предвыборных и политических шоу с пустыми воинствующими заявлениями, а действовать очень прагматично и продуманно в национальных интересах Республики Молдова. Только спектаклями по этим темам мы не добьемся никакого прогресса в разрешении приднестровского конфликта, а сохраним блокаду и остановим любые возможные изменения, – подчеркнул Игорь Додон.