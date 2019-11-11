Додон: Создание условий для развития винодельческой отрасли – общая задача центральных и региональных властей (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Создание условий для развития винодельческой отрасли – общая задача центральных и региональных властей (ФОТО, ВИДЕО)

По приглашению башкана Гагаузской автономии Ирины Влах президент Молдовы Игорь Додон накануне принял участие в Фестивале гагаузского вина “Gagauz şarap yortusu”, который ежегодно проводится в Комрате с 2007 года.

Глава государства поздравил всех с праздником, дал высокую оценку организации мероприятия и подчеркнул важность сохранения и продвижения гагаузской культуры и поддержки национальных виноделов и в целом реального сектора экономики.

– Считаю, что общая задача центральных и региональных властей – создание условий для развития винодельческой отрасли, сохранения традиционных рынков сбыта и завоевание новых, – отметил он. 

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