Додон: Создание рабочих мест и нормальных условий труда, снижение уровня безработицы – стратегические цели руководства страны

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Отмечаемый сегодня в большинстве стран мира день 1 Мая – это замечательный праздник дружбы, труда, единства и согласия всех трудящихся. Создание рабочих мест, обеспечение нормальных условий труда и снижение уровня безработицы в обществе – стратегические цели, которые стремится реализовать руководство страны, ведь страна не может нормально развиваться, если у нее нет плана по модернизации рынка труда, устранению недостатков в системе. Об этом говорится в обращении Игоря Додона по случаю Дня международной солидарности трудящихся.

– Вот почему, как мы неоднократно заявляли, создание рабочих мест для молодежи, выпускников образовательных учреждений и специалистов здесь, дома, является для нас приоритетом, и именно квалифицированный человеческий потенциал мы считаем самым важным ресурсом, которым располагает наша страна. Согласен с тем, что отсутствие долгосрочных планов, политические изменения и другие социально-экономические потрясения оказали пагубное влияние на стратегию развития в области труда. Но я убежден, что консенсус, упорство, совместные усилия и взаимопомощь руководства страны, профсоюзов, работодателей и людей, на плечах которых лежит груз выполнения работы, сделают возможным осуществление столь необходимых преобразований. Уверен, что достижение этих целей в наших силах, но только если мы объединимся и будем работать сообща, – отметил глава государства.

В праздничный день солидарности трудящихся президент призывает всех внести посильный вклад в процветание Республики Молдова, в повышение благосостояния общества, с тем чтобы возвращение домой наших сограждан, находящихся на чужбине, стало для них удовольствием.

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