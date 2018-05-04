Додон: Советую Филипу и Канду реже ездить за границу, а чаще в наши сёла (ВИДЕО)

Президент Молдовы призвал парламентское большинство уделять больше внимания районам страны, а не частым зарубежным визитам.

Об этом он заявил в ходе передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”. По его мнению, руководитель парламента и премьер-министр зачастили с поездками за океан, в то время как им следовало бы больше времени уделять проблемам наших молдавских сёл.

– Я стараюсь, как минимум, 4-5 дней в месяц посещать районы страны и посоветовал бы поступать также Филипу и Канду. Не нужно так часто ездить за границу, давайте заниматься нашими районами, давайте ездить по сёлам, чтобы узнать, что думает народ, – призвал президент Молдовы.

Кроме этого, он отметил, что в связи с этой ситуацией складывается такое впечатление, будто “руководство страны живёт в одном мире, а простой народ – совсем в другом”.

– Люди-то видят, что четыре года к ним никто не ездил, а сейчас в чём-то убеждают, делают дороги быстренько, до села, несколько улиц, – добавил президент.

Стоит отметить, что Игорь Додон с момента начала его президентского мандата, каждый месяц совершает около 5 поездок по районам. Так, на прошлой неделе он совершил визиты в северные районы нашей страны: Единцы, Бричаны, Окницу, Дондюшаны и Рышканы. А на этой неделе состоялся визит в Гагаузию.