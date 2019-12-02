Додон совершит визит в Турцию по приглашению Эрдогана (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Турецкой Республики в Республике Молдова Гюролом Сёкменсюэром.

В ходе беседы стороны с удовлетворением констатировали стратегический характер отношений между нашими странами. Игорь Додон отметил, что Турция – важный партнер Республики Молдова, и государства развивают взаимовыгодное сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Отдельно обсудили детали моего официального визита в Турецкую Республику, который состоится через несколько недель по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Подчеркнул большой интерес к заимствованию опыта турецких партнеров в разных сферах, особенно для привлечения турецких инвестиций в реализацию социальных и культурных проектов, а также в инфраструктуру, – написал президент на своей странице в соцсети.