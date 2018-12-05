Додон совершит официальный визит в Израиль

Додон совершит официальный визит в Израиль

Об этом глава государства заявил в рамках интервью РИА Новости. 

Глава государства подчеркнул, что это будет официальный визит, который состоится по приглашению президента Израиля.

– Существует предварительная договоренность о встрече с президентом и премьер-министром. Мы намерены обсудить весь спектр двусторонних отношений, – сказал он.

Кроме того, Игорь Додон отметил, что “у нас очень большая диаспора в Израиле”.

– Я думаю, что было бы неплохо встретиться и пообщаться с ее представителями, – добавил президент.

Поездка запланирована на 17-18 декабря.

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