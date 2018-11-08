Додон совершает визит в Великобританию

Додон совершает визит в Великобританию

По приглашению нового Президента Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича (кандидатуру которого поддержала и Республика Молдова), глава государства отправился с кратким рабочим визитом в Великобританию, где примет участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по шахматам. Поездка молдавской делегации осуществляется при поддержке ФИДЕ.

Также в Лондоне состоятся двусторонние встречи с британскими официальными лицами, беседа с экспертами в «Четэм Хаус», самом влиятельном «мозговом центре» Великобритании, а также интервью топовым британским СМИ, отметил президент.

– Считаю этот визит исключительно важным с точки зрения продвижения национальных интересов Республики Молдова и реализации главной стратегической задачи: обеспечения баланса во внешней политике между Западом и Востоком на основе конституционного статуса постоянного нейтралитета, – подчеркнул он. 

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