Додон совершает визит в Париж по приглашению Макрона

Додон совершает визит в Париж по приглашению Макрона

По приглашению Президента Франции Эмманюэля Макрона президент Молдовы Игорь Додон прибыл в Париж, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня окончания Первой Мировой войны.

В частности, 11 ноября в Париже пройдет Форум мира, на который прибудут более 70 глав государств и правительств.

«На полях» форума проведу двусторонние встречи с рядом европейских лидеров. В рамках визита также выступлю на «круглом столе» в Национальной Ассамблее Франции и дам интервью влиятельным французским СМИ, – сообщил президент.

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