Додон совершает визит в Японию: президент примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито

Додон совершает визит в Японию: президент примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито

По приглашению японского правительства Игорь Додон прибыл в Токио на торжественную церемонию интронизации императора Нарухито. Предыдущий «тэнно» Акихито отрекся от престола весной нынешнего года после 30 лет правления.

В мероприятии примут участие более 150 глав государств и правительств, поэтому планирую провести двусторонние встречи с зарубежными лидерами.

⁃ Япония – один из важнейших международных партнеров Республики Молдова и третий крупнейший донор после США и ЕС. С момента установления дипломатических отношений в марте 1992 года Страна Восходящего Солнца оказала нам безвозмездной помощи на более чем 150 млн. долларов, преимущественно в области сельского хозяйства, регионального развития и экологии, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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