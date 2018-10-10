Додон совершает визит в Ереван: президент примет участие в Саммите франкофонии

Додон совершает визит в Ереван: президент примет участие в Саммите франкофонии

Глава государства начал сегодня, 10 октября, рабочую поездку в Ереван, где открывается 17-й саммит Международной организации франкофонии.

Как сообщалось ранее, делегация Республики Молдова примет самое активное участие в работе пленарного заседания. Кроме того, президент выступит с речью и проведу ряд двусторонних встреч.

– Отмечу, что Республика Молдова присоединилась к Международной организации франкофонии в 1996 году и с тех пор активно вовлечена в различные национальные и международные мероприятия с целью продвижения французского языка и культуры. Убежден, что сотрудничество нашей страны с франкоговорящим миром – это еще одно подтверждение правильности стратегического курса Республики Молдова на выстраивание сбалансированной внешней политики между Западом и Востоком, – сообщил президент. 

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