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Додон совершает визит в Дубай по приглашению президента ОАЭ (ФОТО)

Додон совершает визит в Дубай по приглашению президента ОАЭ (ФОТО)

Глава государства принимает участие во Всемирном правительственном саммите в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов. 

Как отметил президент на своей странице в соцсети, в мероприятии, на которое его пригласил президент ОАЭ, принимают участие представители более 150 государств. Рабочая повестка включает ряд встреч с высокопоставленными лицами из разных стран.

– Уверен, что нынешний визит и предстоящие двусторонние встречи в Дубае внесут существенный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и многими государствами, а также в привлечение иностранных инвестиций в нашу страну, – подчеркнул он. 

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