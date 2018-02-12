Додон совершает визит в Дубай по приглашению президента ОАЭ (ФОТО)

Глава государства принимает участие во Всемирном правительственном саммите в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.

Как отметил президент на своей странице в соцсети, в мероприятии, на которое его пригласил президент ОАЭ, принимают участие представители более 150 государств. Рабочая повестка включает ряд встреч с высокопоставленными лицами из разных стран.

– Уверен, что нынешний визит и предстоящие двусторонние встречи в Дубае внесут существенный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и многими государствами, а также в привлечение иностранных инвестиций в нашу страну, – подчеркнул он.