Додон совершает официальный визит в Израиль

Додон совершает официальный визит в Израиль

Сегодня вечером глава государства отправился с официальным визитом в Государство Израиль. У Игоря Додона планируются переговоры с президентом Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и председателем парламента (Кнессета) Йоэлем Эдельштейном.

Кроме того, пройдут встречи с членами Евразийского еврейского конгресса и представителями молдавской диаспоры Израиля, сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

“Аргументы и факты в Молдове” будут следить за встречами президента в Израиле.

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