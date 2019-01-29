Додон совершает двухдневный рабочий визит в Москву

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Глава государства отправился с двухдневным рабочим визитом в Москву. В столице Российской Федерации Игорь Додон намерен обсудить вопросы молдавско-российского торгово-экономического сотрудничества, нынешнюю ситуацию вокруг транзита молдавских товаров через территорию Украины и другие вопросы.

Рабочая повестка включает встречу с Президентом РФ Владимиром Путиным, Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и другими российскими официальными лицами. Следите за новостями на нашем сайте.