Додон: Совбез не оставит без внимания ни один случай коррупции на высшем уровне! (ВИДЕО)

Додон: Совбез не оставит без внимания ни один случай коррупции на высшем уровне! (ВИДЕО)

В среду в Кишиневе состоится заседание Высшего совета безопасности. Об этом объявил президент Молдовы Игорь Додон. 

Глава государства отметил, что на заседании будет рассмотрена появившаяся в последние дни информация о схемах контрабанды и монополизации и будет предложено создать группы с привлечением необходимых органов для выяснения всех обстоятельств данных вопросов. Игорь Додон пообещал, что ни один случай коррупции на высшем уровне не будет оставлен без внимания.

– Так это оставлять нельзя. Люди это видят, слышат, некоторые знают больше деталей. С этим нужно разбираться, мы обсудим это всё на заседаниях ВСБ. Первое состоится уже послезавтра, после этого я вам сообщу, по каким схемам какие были созданы группы, – сказал он. 

Глава государства также отметил, что “все эти схемы будут разрушены и не перейдут под контроль других”.

– Нужно, чтобы деньги поступали в бюджет. До сих пор у нас доступа к этой информации не было. Сейчас есть, и мы будем разбираться, – добавил он. 

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