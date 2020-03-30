Додон солидарен с Патриархом Кириллом, призвавшим верующих пока не ходить в храмы

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29 марта 2020 года, в четвертую неделю Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию, после которой обратился к верующим с Первосвятительским словом. В этот сложный для наших стран и православных верующих период Патриарх призвал прихожан временно воздержаться от посещения храмов до особого Патриаршего благословения, оставаться дома и возносить молитвы Господу в своих жилищах.

По словам Его Святейшества, сегодняшняя борьба человечества с пандемией «куда сложнее, чем война с внешним противником».

– Победить самого себя, разобраться в своих мыслях, очистить душу от греха, стать настолько твердым и сильным, чтобы более не впускать грех в душу, – это битва, которая по своему напряжению превышает любую человеческую битву, – сказал Патриарх Кирилл.

Полностью солидарен с ним президент Молдовы Игорь Додон. В связи с этим глава государства еще раз обратился ко всем церковным служителям c призывом проводить службы без прихожан и по возможности транслировать их онлайн.

– Кроме того, призываю всех прихожан в Республике Молдова на время воздержаться от посещения храмов и оставаться дома. Ведь никто и ничто не помешает нам читать молитвы дома. Здоровья всем! – написал он на своей странице в соцсети.

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