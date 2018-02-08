Додон: Сокращение численности населения – одна из наиболее острых проблем Молдовы

Глава государства встретился сегодня, 8 февраля, с представителями Программы Организации Объединенных Наций по Развитию, Международной Организации по Миграции, Офиса Всемирного банка в Молдове, Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда, Агентства Объединенных Наций по правам и репродуктивному здоровью.

В рамках беседы Игорь Додон отметил, что сокращение численности населения, а также многие другие вопросы демографического характера являются одними из самых сложных проблем, с которыми Республика Молдова сталкивается в настоящее время.

– Более 40% активного населения страны находится за ее пределами. Наибольшую часть покинувшего страну населения составляет возрастная группа от 25 до 29 лет. Причины, по которым люди уезжают, самые разные. За годы независимости население Республики Молдова сократилось практически на 1 миллион человек, – рассказал он.

В связи с этим президент поведал о планах организовать в марте этого года под своей эгидой крупномасштабное мероприятие, посвященное данным проблемам. Президент обратился к международным структурам за поддержкой в целях организации данного события с привлечением международных экспертов, отечественных и зарубежных лидеров общественного мнения для того, чтобы не только обратить на данный вопрос внимание молдавской общественности, но и вместе обсудить и найти решения по выходу из сложившейся ситуации.