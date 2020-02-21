Додон: Сохранение священной памяти о Победе – то, что объединяло и будет объединять наши народы (ФОТО)

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Вместе с послом Республики Беларусь в Молдове Сергеем Чичуком и послом Российской Федерации Олегом Васнецовым, представителями белорусской диаспоры, ветеранских и других общественных организаций Игорь Додон принял участие в выставке, организованной посольством Беларуси в Республике Молдова и Белорусским культурным центром, посвящённой 75-летию Великой Победы.

Как отметил президент, организаторы экспозиции “Беларусь живёт, Беларусь борется…” с достоинством справились со своей задачей, раскрыв на основе уникальных фондовых материалов вклад белорусского народа в Победу над фашизмом. Выставка отражает оборонительные бои на территории Беларуси летом 1941 года, немецко-фашистский оккупационный режим, историю антифашистской подпольной борьбы и партизанского движения, освобождение Родины от оккупантов. Особо интересен, добавил Игорь Додон, иллюстративный проект “Лесная песня”, который на 10 баннерах представляет жизнь и борьбу белорусских партизан на основе документов Национального архива Республики Беларусь и Национальной библиотеки Беларуси.

– Эта выставка показывает, как следует относиться к героическим страницам своего прошлого. Победа в Великой Отечественной войне, сохранение священной памяти о ней – это то, что объединяло и будет объединять наши народы, – подчеркнул он.