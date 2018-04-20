Додон согласился совершить официальный визит в Катар в этом году

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар в Республике Молдова Мохаммедом бин Али Мохаммедом Аль-Малики.

Стороны обсудили вопросы, связанные с динамикой развития молдо-катарских отношений, а также с расширением и углублением двустороннего сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

– Призвал катарские компании включиться в деятельность свободных экономических зон и промышленных парков в Республике Молдова, предоставляющих выгодные условия иностранным инвесторам. Наблюдается высокая заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов из Катара к развитию деловой активности в Республике Молдова. Выступил в поддержку активизации торгового обмена и за использование потенциала сотрудничества между нашими государствами, в том числе путем организации и проведения взаимных визитов на высоком уровне, – отметил Игорь Додон по итогам проведенной встречи.

В конце беседы глава государства принял приглашение и согласился совершить в этом году официальный визит в Государство Катар.