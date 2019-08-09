Додон: Соглашения с МВФ должны быть в интересах граждан. В противном случае их нужно пересмотреть

Додон: Соглашения с МВФ должны быть в интересах граждан. В противном случае их нужно пересмотреть

После восстановления отношений с внешними финансовыми партнёрами (МВФ, Всемирный банк и так далее) важно не забывать о национальном интересе. Так считает президент страны Игорь Додон, который отмечает, что в противном случае договорённости с этими мировыми финансовыми организациями нужно будет пересмотреть.

⁃ Соглашения с этими учреждениями должны быть рассмотрены в качестве инструмента для повышения уровни жизни граждан, а не ради соглашений самих по себе. И если эти договоры не позволяют нам добиться этих целей, по ним нужно провести повторные переговоры и пересмотреть, – выразил уверенность глава государства.

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