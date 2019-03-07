Додон: Социальная защита матерей, детей и многодетных семей – приоритет для команды президента (ФОТО)

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Сегодня вместе с первой леди Галиной Додон президент Молдовы Игорь Додон принял участие в благотворительном концерте, организованном Благотворительным фондом “Din suflet” в связи с Международным женским днем – 8 Марта. В мероприятии приняли участие около 600 женщин из всех регионов страны.

– С особым удовольствием выразил нашим женщинам признательность и глубочайшее уважение за преданность, мудрость и силу духа. Подчеркнул, что социальная защита матерей, детей и многодетных семей – приоритет для команды президента. Для достижения этой цели я объявил 2019-й Годом семьи в Республике Молдова. Убежден, что именно государство должно выступить в роли защитника и покровителя семей, женщин и детей. Кроме того, отметил, что мы будем продолжать оказывать поддержку многодетным матерям посредством Фонда “Din suflet”. Мы всегда были и будем рядом с теми, кто нуждается в нашей поддержке, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В заключение президент искренне поздравил всех женщин по случаю прекрасного праздника и пожелал им здоровья, оптимизма, процветания и поддержки со стороны родных.