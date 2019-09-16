Додон: Социальная защита людей – моя основная задача

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Моя основная забота как президента – социальная защита людей, чтобы мы могли обеспечить им прежде всего достойную жизнь, чтобы они не жили в страхе перед завтрашним днем. Об этом Игорь Додон заявил в рамках выступления в парламенте.

– Люди боятся потерять работу, они хотят быть уверены в том, что зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя, хотят, чтобы государство защищало их от несчастных случаев, от преступности. Эти требования абсолютно законны, и я буду продвигать и поддерживать лучшую модель управления, которая позволит расставить приоритеты в социальной повестке и обеспечить безопасность граждан параллельно с необходимыми реформами, отметил он.

Для того, чтобы наилучшим образом сопоставить рабочую повестку с реальными ожиданиями людей, президент призвал парламентское большинство и правительство “как можно чаще ездить по стране и разговаривать с народом, чтобы убедиться в том, что граждане, независимо от их политических симпатий, в основном хотят одного и того же”.