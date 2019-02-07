Додон: Социалисты пересмотрят и отменят после выборов возбужденные демократами политические уголовные дела на примаров и советников (ВИДЕО)

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По результатам выборов 2015 года у Демократической партии было 280 примаров и 11 председателей районов. Теперь же число примаров выросло до 800, а председателей районов у ДПМ – более 30. Всё это стало результатом давления демократов на местных избранников, в том числе путем возбуждения против них уголовных дел. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент страны Игорь Додон.

Глава государства считает, что демократы рассчитывают, что именно эти люди приведут их к власти и в этот раз. Однако он призывает Андриана Канду, сделавшего на днях заявление на эту тему, не торопиться.

– Я, как охотник с более чем 20-летним стажем, хочу посоветовать Канду не делить шкуру неубитого медведя. Ситуация очень отличается от того, что вы себе рисуете. Поэтому не надо торопиться с делёжкой чего-то и быть уверенными на 100% в том, что демократы будут у власти. Те, кто перешёл под давлением, с уголовными делами и так далее, ждут-не дождутся, чтобы зайти в кабину и проголосовать совсем по-другому, нежели кто-то планирует, – сказал он.

В данной связи Игорь Додон обратился к местным избранникам, которые поневоле оказались “в этом политическом корабле, на который они не хотели попасть”.

– Мы сделаем всё возможное, чтобы все эти политические уголовные дела после выборов пересмотреть и отменить. Потому что большинство из этих дел субъективны и они были открыты для того, чтобы держать того или другого примара на коротком поводке. Я лично знаю десятки таких случаев, – подытожил Додон.