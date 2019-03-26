Додон: Социалисты оказались в ситуации, которой не было с 2009 года, и должны ей воспользоваться (ВИДЕО)

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Впервые с 2009 года у партии левого толка есть хотя бы теоретическая возможность общаться и правой, и с центристской партиями. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”, отметив, что считает, что ПСРМ должна воспользоваться этой ситуацией.

– Всегда Демократическая партия в центре позволяла себе вести разговоры и с правыми, и с левыми, а потом выбирала, с кем и как, но всегда выбирала правых, мы знаем. Нынешняя ситуация отличается от той, что была все эти 10 лет. Диалог у социалистов может быть со всеми, и это хорошо, это плюс. Я не хочу говорить за социалистов, но мне кажется, что Партия социалистов, которая победила на этих выборах, должна предложить открытые переговоры и одним, и другим, на парламентской платформе, – сказал Додон.

Президент отметил, что считает, что у социалистов очень правильная и выгодная позиция: они взяли паузу на первом этапе и не торопились, после чего предложили переговоры блоку “Акум”, а сегодня пришли на встречу с президентом.

– Сейчас они должны обозначить свои проекты. Кто их поддержит и в какой форме – это предмет переговоров. Впервые у социалистов есть возможность говорить со всеми, этого не было до сих пор. Я помню, как вел переговоры от имени Партии коммунистов в 2010 году о создании левоцентристского альянса с демократами. Я был переговорщиком со стороны коммунистов вместе с Зинаидой Гречаный и Вадимом Мишиным. Помню, как это проходило. Тогда коммунисты не могли говорить с правыми вообще – правые были категорически против. У социалистов сейчас есть возможность поговорить с правыми, и это хорошо, – добавил глава государства.

Вместе с тем президент отметил, что участие социалистов в новом правительстве крайне необходимо, исходя из тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна.

– У социалистов более взвешенный подход. Они согласны и поддерживают позицию президента по поводу внешнеполитического баланса: хороших отношений с Европой, возобновления стратегических отношений с Россией. Думаю, именно этот подход, который озвучил президент 2 года назад, социалисты взяли как элемент и поддержали. Это дает им возможность вести переговоры более широко. Выйдут на какие-то переговоры или все это дело закончится досрочными парламентскими выборами – время покажет. Предпочтительнее, чтобы альянс был из 2-х партий – если будет. И, чтобы была стабильность, в этом правительстве должны быть социалисты. Если будут попытки сформировать политический “салат” и нелегитимное правительство – будет дестабилизация. Если будет миноритарное правительство или опять Альянс за евроинтеграцию, очередной антироссийский и жесткий, – это тоже плохо для страны, – выразил уверенность Додон.

Подводя итог, президент отметил, что социалисты должны взять инициативу в свои руки и обозначить законопроекты, по которым они хотят вести переговоры. В случае если ни одна из партий не согласится с предложенными документами, социалисты должны честно сказать своим избирателям, что договориться по принципиальным для них вещам ни с кем не получилось и что они выступают за проведение досрочных парламентских выборов.