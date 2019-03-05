Додон: Социалисты не вступят ни в какую коалицию ни с партией “Шор”, ни с ее депутатами (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон считает, что пришло время для установления легитимной власти в стране, что подразумевает внедрение одного из 4 поствыборных сценариев, озвученных ранее главой государства. Об этом он заявил в рамках программы на частном канале. В то же время президент в очередной раз категорически опроверг возможность создания коалиции между социалистами и партией “Шор”.

– За 10 лет политической борьбы я был очевидцем разных ситуаций, поэтому все 4 сценария – легитимные. То, о чём вы говорите – возможный переход депутатов из одной фракции в другую – за пределами легитимности. Это очень рискованно и может привести к дестабилизации в стране. 4 сценария, о которых мы говорили, соответствуют голосу избирателей. Смогут пойти партии по одному из этих сценариев – хорошо, если не смогут, тогда четвёртый сценарий – досрочные выборы, – сказал он.

В то же время глава государства даже не рассматривает вариант сотрудничества социалистов с прошедшими в парламент представителями партии “Шор”. Игорь Додон уверен: этому не бывать.

– Рискну сказать, что социалисты не вступят ни в какую коалицию ни с партией “Шор”, ни с ее депутатами, – добавил он.