Додон: Социалисты не будут приглашать демократов на переговоры (ВИДЕО)

Додон: Социалисты не будут приглашать демократов на переговоры (ВИДЕО)

Социалисты не станут предлагать ДПМ начать дискуссии по созданию парламентского большинства. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон, отметив, что есть соответствующее решение Республиканского совета партии, который строго наказал формированию либо создавать коалицию с блоком “АКУМ”, либо идти на досрочные выборы. 

По словам Додона, этот вопрос – участие в досрочных выборах – и будет рассматриваться и на Республиканском совете ПСРМ, который, состоится в начале июня, если до тех пор “АКУМ” не ответит согласием на предложения Партии социалистов.

– Однозначно социалисты не будут приглашать ДПМ на переговоры. Социалисты не будут предлагать ДПМ начать дискуссии по созданию парламентского большинства. Если предложат демократы и что ответят социалисты – посмотрим, предложат ли они, и посмотрим, каким будет ответ. Но еще раз повторю, что решение Республиканского совета не позволяет Партии социалистов вести дискуссии с ДПМ, – сказал Додон. 

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