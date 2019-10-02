Додон: Социалисты не будут “придатком” при правительстве “АКУМ” (ВИДЕО)

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Реакция некоторых представителей блока “АКУМ” на речь президента на Генеральной Ассамблее ООН вызывает у самого Игоря Додона недоумение. В эфире передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” глава государства прокомментировал это, отметив, что у президента и правительства могут быть разные позиции по тому или иному вопросу, но это вовсе не означает, что необходимо “поднимать панику и разрушать коалицию”.

– После этой речи ряд депутатов блока “АКУМ” хотят уйти. Но как-то уходят, не уходя. Наверное, боятся за свои должности председателей комиссий, – сказал Додон.

Президент отметил, что у ПСРМ в парламенте 35 депутатов, а в скором времени, в случае победы кандидата Партии социалистов на выборах в округе в Приднестровье, их станет 36. Самая крупная фракция в законодательном органе страны поддержала правительство Майи Санду, но не будет становиться “его придатком”, подчеркнул Додон.

– Что они хотят? Чтобы мы были “придатком” при правительстве блока “АКУМ”? Не получится. Либо мы работаем вместе…Что, из-за того, что была какая-то речь, поднимать панику и разрушать коалицию? Выходить из власти, из правительства? Это смешно, это детский лепет. Есть позиция президента, есть позиция правительства, по некоторым вопросам они совпадают, по некоторым – нет. Ну и что? Нужно двигаться дальше, – сказал он.