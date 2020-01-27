Додон собрал в президентуре аккредитованных в Молдове послов (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел традиционную встречу с послами, аккредитованными в Республике Молдова, с главами миссий и представителями международных организаций.

В ходе встречи глава государства выделил три темы, представляющие наибольший интерес для присутствующих. В частности, Игорь Додон говорил о внутренней политике страны и намерениях правительства предпринимать конкретные шаги с целью повышения уровня жизни населения путём реализации крупных инфраструктурных проектов.

Подчеркнул, что эффективное сотрудничество между президентом страны, председателем парламента и премьер-министром создает хорошие возможности для дальнейшего претворения в жизнь изменений, которые могли бы почувствовать наши граждане, – отметил Додон.

Другой вопрос касался внешней политики государства. Президент подтвердил намерение нынешних властей продолжать проведение взвешенной внешней политики между Востоком и Западом.

Кроме того, подчеркнул, что мы будем соблюдать все взятые перед внешними партнерами обязательства, в том числе по имплементации важнейших реформ, – добавил он.

Участники встречи также говорили об эволюции и перспективах урегулирования приднестровской проблемы.