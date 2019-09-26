Додон: Сложные проблемы, с которыми сталкиваются народы мира, могут быть решены только совместными усилиями!

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«Вступление Республики Молдова в ООН, активное участие во всех учреждениях Организации и возможность поделиться с этой трибуны наиболее важными идеями, пожеланиями и проблемами – среди самых значительных достижений народа Республики Молдова с 1991 года до наших дней», – так глава государства начал свое историческое выступление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Президент заверил присутствующих в полной поддержке Республикой Молдова всех инициатив и проектов, начатых ООН в последнее время, и действий, направленных на решение самых сложных проблем, стоящих перед человечеством в этом беспокойном начале века.

– Как и раньше, Республика Молдова полна решимости и в дальнейшем вносить свой вклад в реализацию важных мандатов Совета по правам человека. В связи с этим, касаясь одного из аспектов социальной проблематики, хочу отметить, что обеспечение гендерного равенства, расширение прав и свобод женщин являются важнейшими элементами ускорения устойчивого развития вследствие стимулирования экономического роста и роста благосостояния семей и сообществ, а также государства в целом. В последнее время Республика Молдова добилась значительных успехов в повышении роли женщин в процессе принятия решений. Во главе Парламента и Правительства Республики Молдова, а также Гагаузской автономии стоят женщины. Доля женщин в кабинете Правительства составляет 65%, в Парламенте страны – 25%. Мы помним и о решающей роли женщины в любом обществе – роли матери и центра домашней вселенной. Чтобы сфокусировать внимание государства на необходимости защиты и на стимулировании создания и сохранения семей, мы объявили 2019 год в Республике Молдова Годом семьи, – отметил он.

Игорь Додон выразил твердую уверенность в том, что сложные проблемы, с которыми сталкиваются народы мира, могут быть решены только совместными усилиями и только на международном уровне. Реалии нашего времени указывают на то, что даже внутренние проблемы не могут быть урегулированы исключительно усилиями одного народа, сказал он.

– Зачастую, и это особенно касается малых стран, они могут разрешиться только при участии международных партнеров. Пример Республики Молдова является показательным в этом отношении и по большей части касается многих государств мира, – отметил президент.