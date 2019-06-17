Додон: Скорее всего, местные выборы пройдут 20 октября

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Этот вопрос внесен в повестку завтрашнего заседания парламента. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент страны Игорь Додон.

– В соглашении, которое социалисты подписали с “правыми”, была обозначена и дата. Насколько я знаю, на завтра подготовлен проект решения парламента, и, скорее всего, местные выборы будут назначены на 20 октября. Это значит, что 20 августа начинается избирательный период, – сказал он.

Президент отметил, что до тех пор предстоит “разобраться с ЦИКом”.

– Должен быть новый состав Центральной избирательной комиссии, который проведет выборы честно и транспарентно. Думаю, что завтра будут изменения и в процедуре снятия и назначения членов ЦИК, – добавил он.