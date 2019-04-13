Додон: Скорее всего, досрочные пройдут в сентябре-октябре. Не исключаю, что буду в них участвовать

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Вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Молдове на данный момент составляет 70%. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон.

– Я думаю, что осенью, в сентябре-октябре, скорее всего, у нас будут досрочные парламентские выборы. Если у правых не сработает чувство самосохранения и они не пойдут на контакт и на те предложения, которые выдвинули социалисты, тогда будут досрочные парламентские выборы, и от блока “АКУМ” останутся “рожки да ножки”, и думаю, что они это прекрасно понимают, – сказал он.

Глава государства считает, что на досрочных парламентских выборах Партия социалистов имеет все шансы улучшить свой результат и получить большее число мандатов, чем 24 февраля.

– Если даже выборы пройдут по этой избирательной системе, есть 10-15 округов, которые социалисты “потеряли” на грани – с разницей в несколько десятков голосов. Поверьте, что при досрочных парламентских выборах, даже если будут накачивать спойлеров, люди уже поймут, что из-за того, что они проголосовали за них – за Усатого, за Шора – в итоге выиграли либо “правые”, как в Кишиневе, где мы потеряли два мандата, либо в районах. Думаю, что эти мандаты социалисты получат. Другая ситуация будет и в Приднестровье. Поэтому при досрочных парламентских выборах социалисты получат больше мандатов, – добавил он.

Президент также отметил, что не исключает своего участия в досрочных выборах.

– Не исключаю, что я пойду на эти выборы. Готовимся к досрочным, а там видно будет, – подытожил он.