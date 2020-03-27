Додон: Сколько продлится пандемия? Это зависит от ответственности каждого! (ВИДЕО)

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Игорь Додон ответил на самый часто задаваемый гражданами вопрос.

– В первую очередь, это зависит от каждого из нас. Если мы будем ответственно выполнять рекомендации властей – быстрее переживём пандемию и вернёмся к привычной жизни. Если проявим безответственность, как это, к сожалению, было в последние недели, тогда пандемия продлится дольше. Очень хочу, чтобы мы как можно быстрее вышли из этой ситуации, и уверен, что этого хочет каждый, – сказал президент.

Глава государства ещё раз призвал граждан быть ответственными и не создавать ещё больших проблем медицинской системе.

– Давайте быть солидарными и помогать, чем можем. Все вместе мы быстрее пройдем через эту ситуацию, – подытожил Додон.

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