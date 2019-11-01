Додон: Складывается впечатление, что правительство аннулирует конкурсы, если в них побеждают “не те” люди (ВИДЕО)

Додон: Складывается впечатление, что правительство аннулирует конкурсы, если в них побеждают “не те” люди (ВИДЕО)

“Заигрались в конкурсы. Думаю, все уже от этого устали”, – так президент страны Игорь Додон прокомментировал несостоявшийся конкурс на замещение должности главы Таможенной службы, а также намерение Министерства юстиции пересмотреть результаты конкурса на замещение должности генерального прокурора. 

– Несерьезный подход. Складывается впечатление, что их ставят под вопрос, когда эти конкурсы не выигрывают те, кого хотело бы видеть победителями правительство. Теперь слышу и о конкурсе на пост генпрокурора. Хочу напомнить, что мы пошли навстречу правительству, которое хотело, чтобы 5 из 6 членов комиссии были представителями Минюста. Они выбрали, а теперь кто-то недоволен. В чем цель? Конкурсы – это конкурсы, или платформа для продвижения подходящих людей, и если подходящий человек не прошел, тогда аннулируется конкурс? Это неправильный подход. Общество теряет доверие к правительству таким образом, – сказал он. 

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