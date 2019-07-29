Додон: Складывается наиболее благоприятная ситуация для совместного поиска политического решения приднестровского вопроса

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В Конституции Республики Молдова закреплен принцип постоянного нейтралитета страны. Неукоснительное следование данному принципу является основополагающим условием для урегулирования приднестровской проблемы и реинтеграции страны. Об этом в рамках торжественного собрания по случаю Дня Конституции заявил президент Игорь Додон.

– Принимая во внимание внутренний консенсус политических сил, представленных в правительстве страны, а также поддержку, оказываемую нынешнему парламентскому большинству нашими западными партнерами, Россией и другими внешними силами, считаю, что в настоящий момент складывается наиболее благоприятная ситуация для совместного поиска политического решения данной проблемы. Нужно приложить все усилия для достижения взаимоприемлемого решения, которое принесло бы на землю Молдовы долгосрочный мир и условия для экономического и социального развития обоих берегов Днестра. Преодоление этой проблемы могло бы стать дипломатическим успехом для наших внешних партнеров, вовлеченных в формат переговоров «5+2», – отметил он.

Вместе с тем, глава государства уверен в том, что необходимо продолжить реализацию совместных проектов с левобережными регионами страны для решения социальных проблем жителей Приднестровья.