Додон – силовикам: Не бойтесь ничего! Действуйте по закону и по совести (ВИДЕО)

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В преддверии выборов глава государства обратился к работникам государственных учреждений и, в особенности, – силовых структур. Последних Игорь Додон попросил быть осторожными в отношении того, какие приказы они будут выполнять в предстоящие дни.

Заявление было сделано в рамках программы на частном телеканале.

– То, что вам обещают, что они будут всю жизнь у власти, – этого не будет. Поэтому, когда вы принимаете какие-то решения, как с журналистами, либо как вы сейчас готовитесь разгонять митинги и так далее – подумайте хорошо. Не нарушайте закон, выполняйте свою работу, – сказал Додон.

Глава государства отметил, что ему хорошо известно о том, как сотрудников МВД заставляют голосовать за партию власти и фотографировать бюллетени с печатью напротив этой партии. В данной связи он призвал силовиков действовать по закону и по совести.

– Если вы будете действовать по закону – вас никто не накажет. Если вас заставили стать членом этой партии, потому что иначе вас уволили бы с работы, я вам обещаю, что если вы профессионал, вы останетесь работать. Не бойтесь ничего. Действуйте по закону и по совести, – подытожил он.