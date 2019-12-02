Додон: СИБ подтвердил, что у Плахотнюка была вторая идентичность

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У бывшего лидера Демократической партии действительно была вторая идентичность. Эту информацию президенту страны подтвердили в Службе информации и безопасности Молдовы.

Об этом глава государства заявил в рамках программы на частном телеканале. Игорь Додон рассказал, что в том числе и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании Высшего совета безопасности.

По словам президента, есть еще один человек, у которого так же, как у Плахотнюка, была вторая идентичность, и он входил в окружение экс-председателя ДПМ. Додон отметил, что попросит, чтобы эти данные были рассекречены, после чего они будут преданы огласке.

– Это переходит все рамки закона, – сказал он.