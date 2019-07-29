Додон: Сформировавшие правящую коалицию силы проявили настоящую политическую зрелость

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Партии, сформировавшие новую правящую коалицию, оставили в стороне всё, что их разделяет, и сфокусировались на программе консолидации и на мероприятиях, направленных на улучшение жизни граждан Республики Молдова. Наше общество, сильно разделенное по различным критериям, имеет перед собой пример проявления политической зрелости. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках выступления по случаю Дня Конституции РМ.

– Считаю, что провалы по большинству целей, поставленных после провозглашения независимости страны, вызваны глубоким расколом нашего общества. И здесь главная вина лежит на политическом классе, партиях и политиках, которые намертво держались принципа «разделяй и властвуй». Разделяя людей по политическим, этническим, религиозным или языковым критериям, политики, как правило, преследовали узкие групповые и личные интересы, срывали любые попытки объединить усилия общества для построения сильного государства, более того, поставили под сомнение само существование этого государства, – отметил он.

В то же время Игорь Додон убежден, что усилия по консолидации партий, составляющих нынешнее парламентское большинство, следует и впредь поощрять, оказывать им содействие.

– Около 80% граждан поддерживают находящиеся сейчас у власти политические силы, и наша задача – и дальше развивать огромный потенциал нашего многонационального общества для блага и процветания Республики Молдова. Хочу заверить вас в том, что как Президент Республики Молдова я буду всячески поддерживать нынешнюю парламентскую коалицию, которая представляет большую часть нашего общества. Разумеется, это мое обязательство будет оставаться в силе только при условии эффективной деятельности властей исключительно для народа и государства Республика Молдова, – подытожил он.