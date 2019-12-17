Додон: Семья – общенациональное наследие Республики Молдова. Давайте беречь святые семейные традиции! (ФОТО, ВИДЕО)

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Вместе с первой леди страны Галиной Додон Игорь Додон побывал на концерте «Связь времен…», посвященном 660-летию Молдавского государства и завершению Года семьи. Мероприятие состоялось под патронатом Президента Республики Молдова в Национальном дворце им. Н. Сулака.

Глава государства приветствовал всех гостей праздника, в том числе высшее руководство страны, представителей дипломатического корпуса, учёного сообщества, гражданского общества, местных органов власти, известных деятелей в различных областях, а также многодетные семьи и супругов-долгожителей. Празднование 660-летия Молдавского государства и Года семьи проходило при непосредственной поддержке президента. В течение уходящего года было проведено много мероприятий. Игорь Додон поздравил сотни многодетных семей и супругов-долгожителей.

– Семья – общенациональное наследие Республики Молдова. Давайте беречь святые семейные традиции, чтобы у нас были крепкие супружеские пары, чтобы рождались дети. Хотелось бы, чтобы нынешние и грядущие поколения сберегли ценности традиционной семьи, сохранили преемственность, жили на родной земле. Мы должны осознавать и ценить то, что в основе нашего настоящего лежат 660 лет истории борьбы, побед и надежд нашего народа. Наши предки сохранили эту землю для потомков и передали ее от поколения к поколению, а мы обязаны сохранить и передать это наследие нашим потомкам, – отметил в своем выступлении глава государства.

Игорь Додон также выразил уверенность в том, что нынешний год останется в новейшей истории Республики Молдова годом вызовов, но и впечатляющих результатов; годом новых надежд для нашей Родины – Республики Молдова. Как президент страны, он намерен сделать всё возможное, чтобы вернуть нашим согражданам надежду на лучшее будущее.