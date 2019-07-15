Додон: Семья играет важную роль в консолидации общества и в решении демографических проблем (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Брайаном Брауном, председателем Международной организации по делам семьи, который вместе с супругой и девятью детьми совершает частный визит в нашу страну по приглашению главы государства.

В рамках встречи стороны обменялись мнениями о политической и социальной ситуации в нашей стране, а также во всем мире.

– Подчеркнул, что семья играет важную роль в консолидации общества и в решении демографических проблем, с которыми сталкиваются многие государства. В данной связи отметил важность организации международных мероприятий, таких как Всемирный конгресс семьи, который ежегодно проводят в разных странах и который в 2018 году состоялся и в Кишиневе, собрав около 2000 участников из более чем 40 государств мира, – отметил Игорь Додон.