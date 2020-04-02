Додон – сельхозпроизводителям: Цены на энергоносители в скором времени будут снижены (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня встречу с руководителями Ассоциаций производителей животноводческой и растениеводческой продукции Республики Молдова. Вместе с министром экономики и инфраструктуры Серджиу Райляном и министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу участники беседы обсудили ряд актуальных проблем, связанных с обеспечением страны продовольствием.

Глава государства подчеркнул, что это неотъемлемая часть системы национальной безопасности, тем более в условиях пандемического кризиса, поэтому высшее руководство страны уделяет этой теме первостепенное внимание.

– В ходе беседы констатировали, ситуация вокруг снабжения населения продуктами питания стабильна. Ранее представители крупнейших торговых сетей Молдовы на аналогичной рабочей встрече дали мне заверения в том, что необоснованного спекулятивного завышения цен они не допустят. Вместе с тем, сегодня говорили о важности обеспечения бесперебойного производственного процесса и продолжения экспорта и импорта необходимых товаров. В этом контексте изучили возникающие препятствия и рассмотрели возможности их устранения, включая нужные для этого переговоры с внешними партнерами, – отметил президент на своей странице в соцсети.

С другой стороны, было отмечено, что текущий сельскохозяйственный год складывается непросто из-за засушливой осени 2019 года, прошедшей бесснежной зимы и ожидаемой далее засухи. При этом Игорь Додон заверил сельскохозяйственных производителей в том, что цены на энергоносители в скором времени будут снижены, поэтому данный фактор не окажет негативного воздействия на ценообразование и производственный процесс.

На заседании были также озвучены предложения по максимальному стимулированию онлайн-торговли, в том числе для аграрной продукции, что поможет не только поддержать отечественного производителя, но и повысить уровень технологического развития национальной экономики.

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