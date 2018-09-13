Додон: Сегодняшняя Гагаузия является блестящим примером успешного развития для других регионов Молдовы (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня, 13 сентября, встречу с башканом Гагаузии Ириной Влах. Глава автономии проинформировала о развитии региона в течение последних трёх с половиной лет.

Так, бюджет Гагаузии, начиная с 2015 года, вырос почти в 2 раза, с 475 до 880 млн. леев. В Гагаузии создано более 2000 новых рабочих мест путём открытия предприятия компании Fujikura и др. В Зоне свободного предпринимательства «Валканеш» созданы две подзоны, при этом объём инвестиций в данные площадки составил более 5 млн. евро.

Кроме этого, в Гагаузии принят новый закон об инвестициях. Объём капитальных инвестиций в регионе вырос с 2015 года в 23 раза – с 5 до 115 млн. леев. Гагаузия интенсивно развивает внешние связи и получает поддержку от государств-партнёров: России, Турции, Европейского Союза, Азербайджана, Туркмении и других стран.

Гагаузская продукция успешно возвращается на российский рынок. Российская Федерация открыла доступ на свой рынок всем винодельческим компаниям Гагаузии, а также всем производителям фруктов и овощей. На сегодняшний день на российский рынок имеют право поставлять свою продукцию 66 компаний Гагаузии.

В то же время за три с половиной года турецкое агентство TIKA осуществило на территории Гагаузии строительство трёх объектов социального назначения на общую сумму более 15 млн. евро. Евросоюз осуществляет в Гагаузии программы SARD (развитие сельского хозяйства и инфраструктуры) и SLPA (поддержка местных органов власти) на общую сумму в 11,5 млн. евро.

В Гагаузии успешно реализуются 10 социальных программ: компенсация некоторым группам населения в холодный период, адресная компенсация ветеранам силовых структур Гагаузии, выплата единовременного пособия по рождению, бесплатное обеспечение детским питанием грудных малышей, фонд поддержки детей, нуждающихся в дорогостоящих медицинских услугах, программа поддержи студентов Комратского университета и ряд других программ.

– Отметил, что сегодняшняя Гагаузия является блестящим примером успешного развития для других регионов Молдовы, – подчеркнул по итогам проведенной встречи президент.

Напомним, что ранее стала известно, что Ирина Влах собирается баллотироваться на второй срок.