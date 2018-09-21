Додон: Сегодняшний форум станет переломным моментом в экономических отношениях Молдовы и России

Президент страны подвел предварительные итоги первого Молдо-Российского экономического форума.

Глава государства в очередной раз подчеркнул: для таких стран, как Республика Молдова, единственный шанс выжить и укрепить экономику и государственность – это вести взвешенную внешнюю политику.

– То, что было несколько лет назад, когда большие геополитические игроки ставили вопрос или-или, это ошибочный подход, мы видели, к чему он привел на Украине. В Молдове есть своя специфика. Мы видим, что половина хочет быть ближе к ЕАЭС, около 40% – к ЕС. Только хорошие отношения с Западом и с Востоком могут обеспечить Молдове процветание. Мы будем проводить именно эту политику, исходя из национальных интересов, – сказал он.

Президент отметил, что в форуме активно участвовали представители российского и молдавского бизнеса. Было подписано 7 важных меморандумов. Российские бизнесмены готовы инвестировать в конкретные проекты в Молдове около 250 млн долларов, они касаются агропромышленного сектора, промышленности и туризма. Также было заключено соглашение о проведении популярного конкурса “ТЭФИ” в сентябре следующего года в Молдове.

– Я считаю, что этот форум может быть стать переломным в наших двусторонних экономических отношениях. Избрание президента Молдовы и первая официальная поездка в Россию и встреча с Владимиром Путиным в январе 2017 года стали политическим переломом, а экономический, скорее всего, произошел сегодня, – добавил он.