Додон: Сегодня исторический день для отношений Молдовы и Турции (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Молдову по приглашению главы государства, провели совместный брифинг для прессы по окончании своей двусторонней встречи.

Глава государства отметил, что это – первый официальный визит президента Турции в Молдову за последние 24 года. Игорь Додон с удовольствием подчеркнул, что между на протяжении 26 лет Молдову и Турцию связывают хорошие дружеские и дипломатические отношения, подписаны более 60 двусторонних соглашений.

– Сегодня – исторический день для наших двусторонних отношений, потому что мы решили создать Совет по стратегическому партнерству между нашими государствами. Республика Турция – стратегический партнер нашей страны, Турция на различных этапах играла, играет и, твердо уверен, будет играть важную роль не только в регионе, но и для РМ, – сказал президент.

В частности, он отметил, что Турция сыграла важную роль в тот момент, когда на юге Молдовы была образована Гагаузская автономия. Игорь Додон отметил, что оказанная тогда турецкими партнерами поддержка помогла укрепить государственность Молдовы. Глава государства также подчеркнул, что у Молдовы и Турции сложились хорошие отношения во всех направлениях, в том числе, в области экономики.

– Хочу констатировать, что в прошлом году взаимная торговля составила более 400 миллионов долларов. Очень надеюсь, что в этом году эта цифра превысит полмиллиарда, а наша цель на следующие годы – более миллиарда долларов, – добавил он.

Игорь Додон поприветствовал активность турецких инвесторов, отметив, что в нашей стране действуют более 1300 предприятий с турецким капиталом. Глава государства выразил надежду на то, что и в последующие годы эта тенденция сохранится.

Отдельно президент поблагодарил Турцию за финансовую и техническую помощь, оказанную Республике Молдова. Речь идет о более чем 80 миллионах долларов, предоставленных нашей стране безвозмездно, как в виде различных проектов и программ, так и напрямую. Только в этом году поддержка составила более 20 миллионов долларов. Деньги были направлены на социальные проекты в Гагаузии, а также вложены в благоустройство столичного Центра матери и ребенка и в ремонт разрушенного 7 апреля 2009 года во время попытки государственного переворота здания президентуры, одного из символов государства.

– Наш друг, президент Турции, к сожалению, прошел через нечто подобное несколько лет назад – через попытку государственного переворота. И хочу поблагодарить его за то, что когда я обратился к нему за помощью в восстановлении этого здания, он незамедлительно согласился. Это истинная поддержка народу Республики Молдова, потому что это государственный символ, – добавил Додон.

Глава государства отметил, что у Молдовы и Турции сложились хорошие отношения и в рамках различных международных платформ, и выразил надежду, что это сотрудничество продолжится. Отдельно он затронул Гагаузию, подчеркнув, что она является мостом между всей нашей страной и Турцией.

– Я считаю, что Гагаузия – это дополнительная гарантия государственности Республики Молдова, и что живущие там граждане действительно продвигают государственность РМ и гордятся тем, что они являются гражданами Молдовы. Мы должны наконец решить проблему приведения в соответствие национального законодательства с тем компромиссом, который был достигнут в 1994 году, когда был принят специальный закон о статусе Гагаузии. В прошлом году, когда парламент принял законы, с которыми не были согласны все стороны, я их не промульгировал. Очень надеюсь, что они будут приняты в той форме, которая устраивает все стороны, и выступаю за то, чтобы в будущем в Конституции страны были прописаны все те гарантии, о которых была достигнута договоренность 24 года назад, – сказал президент.

В заключение Игорь Додон отметил, что для Молдовы Турция является примером защиты национальных интересов и построения внешних отношений на основании своих национальных интересов.

– Молдова хочет дружить со всеми – и с Востоком, и с Западом, и с Россией, и с ЕС, но всегда во главу угла мы будем ставить национальный интерес, как вы. Это непросто, мы маленькая страна. Но я уверен, что мы сможем это сделать. Рассчитываем и на вашу поддержку в этом смысле, – добавил Игорь Додон.