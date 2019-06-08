Додон: Сегодня – исторический день для Молдовы!

После того, как было утверждено новое правительство, и члены кабинета министров приняли присягу, с напутственным словом выступил глава государства. Игорь Додон подчеркнул, что сегодня для Молдовы – исторический день, когда политики разного толка смогли проявить мудрость, зрелость и смелость.

– Сегодня для РМ – исторический день. В анналы современной истории войдет то, что сделали мы сегодня. Я горжусь тем, что в составе этого созыва парламента такие прекрасные представители молдавского народа. Несмотря на всё, несмотря на разность позиций, вы проявили смелость. Да, вы разные: одни представляют левый политический фланг, другие – правый, но в этом нет ничего плохого. В РМ живут разные люди, с разными взглядами, разной национальности, с разными геополитическими взглядами, однако то, что сегодня произошло в парламенте, показывает, что мы можем найти общий язык. Так, как и должно быть в нашем общем доме, в Республике Молдова, – сказал президент.