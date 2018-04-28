Додон: Сделаю всё возможное, чтобы избежать втягивания Молдовы и нашего народа в геополитические войны

Президент Молдовы встретился со своим старым другом – известным российским историком, писателем, публицистом, общественным деятелем, постоянным членом Изборского клуба Николаем Стариковым.

Стороны обменялись мнениями и видением насчёт очень непростой геополитической ситуации в мире и в нашем регионе, написал на своей странице в соцсети глава государства.

– Существуют большие риски дестабилизации. Сделаю всё возможное, чтобы избежать втягивания Молдовы и нашего народа в эти геополитические войны, – подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, глава государства находится в эти дни с рабочим визитом в Санкт-Петербурге.