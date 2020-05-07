Додон: Сделаю всё, чтобы российский рынок был открыт для молдавского производителя (ВИДЕО)

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Год очень непростой, но помощь аграриям со стороны государства будет. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Прямая линия” на телеканале GRT. Президент отметил, что решение будет озвучено в ближайшее время. В то же время, заверил он, руководство страны сделает всё возможное для того, чтобы преференции по поставкам агропродукции на традиционный российский рынок и на рынки ЕАЭС сохранялись и в этом году.

– Вы знаете, что мы беспошлинно туда поставляем по сравнению с другими странами. Меня часто сельхозпроизводители спрашивают, что будет с российским рынком. Я всем отвечаю, что пока я нахожусь в руководстве страны, сделаю всё возможное, чтобы российский рынок для молдавского производителя был открыт. С одной стороны, найдем возможность помочь сельхозпроизводителям покрыть часть убытков, а с другой стороны – обеспечим открытость тех рынков, куда они обычно поставляют свою продукцию, – сказал он.

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