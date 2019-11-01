Додон: Сделаю всё, чтобы между населяющими Молдову народами были мир и согласие! (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон принял участие во втором Форуме этносов, который открылся сегодня в столичном Дворце Республики под патронатом главы государства и в ознаменование 30-летия образования общественного этнокультурного движения. Глава государства приветствовал сотни участников, представляющих многие этносы нашей страны, а также депутатов парламента во главе со спикером Зинаидой Гречаный и аккредитованных в Кишиневе дипломатов.

В ходе выступления Игорь Додон с удовлетворением отметил, что в нашей стране удалось добиться долгосрочного межэтнического согласия, и представители других этносов, населяющих Молдову, гордятся тем, что являются ее гражданами, а мы гордимся таким большим разнообразием культур и языков в РМ. Кроме того, благодаря широкому национальному консенсусу нам удалось мирно устранить олигархический режим и достичь стабильности и спокойствия в стране, сказал он.

– Как президент и гарант Конституции, я сделаю всё, чтобы в Молдове мы сохранили мир и согласие между более чем 120 народами, населяющими страну, ведь Молдова – наш общий дом и другого не будет, – заявил Игорь Додон.