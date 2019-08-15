Додон: Сделаем всё возможное, чтобы привлечь диаспору к процессу возрождения страны (ФОТО)

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Сегодня в здании администрации президента прошел День открытых дверей для наших сограждан из диаспоры, которые в настоящее время находятся на Родине. По этому случаю была организована экскурсия по зданию.

Гостям показали не только залы рабочих заседаний, но и те, что имеют историческое значение, – там принимались важные для нашей страны решения.

Глава государства лично поприветствовал и поздравил всех с приездом на Родину, подчеркнув, что в Молдове сейчас происходят важные изменения. Игорь Додон заверил наших сограждан в том, что высшее руководство страны сделает всё возможное, чтобы привлечь диаспору к процессу возрождения страны.