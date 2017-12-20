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Додон: Сделаем всё возможное, чтобы Негуца вернулся к исполнению своих обязанностей

Додон: Сделаем всё возможное, чтобы Негуца вернулся к исполнению своих обязанностей

Об этом глава государства заявил в ходе “Прямой линии” на телеканале Accent TV, рассказав, что перед передачей встретился с послами Молдовы в России и России в Молдове.

– В прессе было много интерпретаций: говорили, что его отозвали. Нет. Его пригласили обратно в Молдову на консультацию. Он остается послом Республики Молдова в России, и вы сделаем все возможное, чтобы Андрей Кириллович (Негуца, – прим. ред.) в ближайшее время вернулся в Россию и исполнял и дальше свои обязанности. Он – один из лучших послов за всю историю Молдовы, и это признают и в правительстве, – отметил Додон.

Также глава государства выразил надежду, что в ближайшее время появятся предпосылки для решения всех проблем в отношениях Молдовы и России, появившихся за год.

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